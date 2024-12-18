Огромный перец чили задержал поезд метро и попал на видео

Игрушечный перец чили задержал поезд в лондонском метро

Огромный игрушечный перец упал на рельсы и задержал прибытие поезда в лондонском метро, Великобритания. Об этом сообщает Jam Press.

Неизвестный счастливчик выиграл плюшевый перец чили на рождественской ярмарке в Гайд-парке. Он поучаствовал в игре, заплатив 10 фунтов стерлингов (1312 тысяч рублей), и получил игрушку 1,8 метра высотой. Зеленый перец был сшит в мультяшном стиле. На нем были надеты красные теплые наушники и шерстяная шапка.

Победитель спустился с перцем в метро и случайно уронил его на рельсы на станции метро Marble Arch. Поезд не мог проехать к платформе, пока чили не убрали с дороги. Произошедшее попало на видео.

Ранее сообщалось, что в метро Сеула, столицы Южной Кореи, произошел коллапс во время утреннего часа пик. Машинист метро отошел в туалет на 4 минуты и задержал 125 поездов.

