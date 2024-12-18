Определен мировой лидер по продажам автомобилей

«Автостат»: мировым лидером по продажам автомобилей остался Китай

По итогам последнего месяца осени 2024 года в мире продали 8 184 295 легковых и легковых коммерческих автомашин. Об этом сообщило агентство «Автостат» со ссылкой на консалтинговую компанию GlobalData.

Достигнутый результат на 6,1 процента превысил прошлогодние показатели. Что касается мирового автомобильного рынка, то за 11 месяцев он составил почти 80 миллионов экземпляров.

Мировым лидером по продажам автомобилей в ноябре остался Китай. Там продали 2 760 811 этих транспортных средств, превысив показатели ноября 2023 года на 10,4 процента. В США реализовали 1 378 920 машин, или на 12,3 процента больше, чем годом ранее.

При этом в Западной Европе наблюдалось сокращение авторынков, которые показали минус 2,6 процента. Иная ситуация в Восточной Европе, где продали 409 465 автомашин, или на 9,1 процента больше, чем в ноябре 2023 года. Положительная динамика отмечена и в Южной Америке, где за месяц было продано 274 279 автомобилей, или на 16,5 процента больше.

Ранее сообщалось, что в 2025 году с российского авторынка уйдет ряд невостребованных китайских брендов, которые не смогли добиться приемлемого уровня продаж.