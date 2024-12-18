Орбану предсказали роль проводника идей Трампа в Европе

Политолог Бреммер: Орбан станет проводником идей Трампа в Европе

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан станет проводником идей избранного президента США Дональда Трампа в Европе, такую роль предсказал ему основатель исследовательской и консалтинговой компании по политическим рискам Eurasia Group (США) Ян Бреммер, передает РИА Новости.

«Орбан будет считать себя проводником идей Трампа и использовать это, чтобы получить больше влияния в Европе», — заявил политолог.

Директор будапештского аналитического центра Political Capital Петер Креко отметил, что политик надеется усилить свою значимость в качестве посредника. Европейскому союзу будет не так просто, как раньше, игнорировать позицию Венгрии, учитывая тесные отношения ее премьера с избранным американским президентом.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский отказался допускать премьер-министра Венгрии Виктора Орбана к потенциальным переговорам с Россией. «Нам не нужны те страны, которые хотят сегодня, как Венгрия, например, как премьер Орбан… Не получится. Я его не пущу, и таких, как он», — заявил Зеленский.