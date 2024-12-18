Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
00:38, 18 декабря 2024Мир

Орбану предсказали роль проводника идей Трампа в Европе

Политолог Бреммер: Орбан станет проводником идей Трампа в Европе
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Виктор Орбан

Виктор Орбан. Фото: Globallookpress.com

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан станет проводником идей избранного президента США Дональда Трампа в Европе, такую роль предсказал ему основатель исследовательской и консалтинговой компании по политическим рискам Eurasia Group (США) Ян Бреммер, передает РИА Новости.

«Орбан будет считать себя проводником идей Трампа и использовать это, чтобы получить больше влияния в Европе», — заявил политолог.

Директор будапештского аналитического центра Political Capital Петер Креко отметил, что политик надеется усилить свою значимость в качестве посредника. Европейскому союзу будет не так просто, как раньше, игнорировать позицию Венгрии, учитывая тесные отношения ее премьера с избранным американским президентом.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский отказался допускать премьер-министра Венгрии Виктора Орбана к потенциальным переговорам с Россией. «Нам не нужны те страны, которые хотят сегодня, как Венгрия, например, как премьер Орбан… Не получится. Я его не пущу, и таких, как он», — заявил Зеленский.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В США открестились от причастности к убийству генерал-лейтенанта Кириллова

      Молдавии предрекли потерю российского газа из-за решений Украины

      52-летняя сестра Блейк Лайвли похвасталась фигурой в купальнике

      Умер актер из фильма «Властелин колец»

      Трамп получил необходимое количество голосов выборщиков для победы на выборах

      Орбану предсказали роль проводника идей Трампа в Европе

      В Пентагоне ответили на вопрос про дроны цитатой из «Звездных воин»

      Госдума освободила врачей от уголовной ответственности за небезопасные услуги

      Стало известно о подготовке ЕС санкций против цветных металлов из России

      Министр спорта высказался о дискриминации в отношении российских атлетов

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше