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08:06, 18 декабря 2024Интернет и СМИ

Парень стал жертвой розыгрыша и порвал с подругой после двух лет отношений

Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Фото: Shutterstock / Fotodom

Пользователь Reddit поделился на портале историей о том, как он порвал с девушкой после двух лет отношений после того, как стал жертвой жестокого розыгрыша. Большинство комментаторов сочли его решение обоснованным.

По словам 26-летнего молодого человека, его возлюбленная вместе с их общим другом решили разыграть его, притворившись, что девушка ему изменяет. «Они даже установили скрытую камеру в спальне, и когда я зашел, увидел его в одних трусах, а ее в одном бюстгальтере и трусах верхом на нем. Для большей реалистичности они даже издавали звуки и изображали все так, будто это было по-настоящему», — отметил автор поста.

Парень заявил, что не придал сомнению увиденное и ушел из дома. Однако друг и возлюбленная бросились ему вслед, объясняя, что разыграли его, и пытаясь показать ему записанное ими видео.

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«Честно говоря, я чувствую себя так, будто меня предали, и не только из-за самой идеи пранка, но и из-за того, что они разделись для съемок», — признался молодой человек. Он добавил, что произошедшее сильно ранило его даже несмотря на то, что девушка на самом деле не изменяла ему.

В итоге автор поста расстался с возлюбленной из-за розыгрыша. «Она раздавлена, и мои друзья утверждают, что я среагировал слишком резко. Они думают, что это был просто безобидный пранк», — написал он и добавил, что сам начал сомневаться в своем решении.

«Они были почти голышом и снимали пранк, который был нацелен на то, чтобы ранить тебя», «Найди себе девушку, у которой больше одной извилины в голове», «Доверие и уважение — основа отношений, и попытка разыграть нечто такое, что имитирует предательство — это попросту жестоко, а не смешно», — поддержали парня комментаторы.

Ранее пользовательница Reddit рассказала на портале, как получила от мужа необычное требование и развелась с ним спустя 18 лет брака. Она отметила, что в течение нескольких недель просила мужа отказаться от его просьбы.

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