Пенсионерка два дня провела под сломанной кроватью и не могла выбраться

80-летняя женщина из США стала жертвой трансформируемого матраса

Пенсионерка из США получила смертельные травмы из-за неисправной кровати. Об этом пишет NBC News.

80-летняя Розалинд Уокер приобрела кровать бренда Sleep Number с трансформируемым матрасом в 2014 году, производитель давал на нее гарантию 25 лет. Однако 1 марта 2023 года произошел внезапный инцидент: Уокер подняла головную часть матраса, а когда начала что-то делать под ней, матрас внезапно опустился, зажав ее между стеной и кроватью.

Нелепая случайность стала роковой: жившая в одиночестве женщина оказалась в ловушке. Как Уокер ни старалась, она не смогла выбраться из-под матраса, который придавил ее. Ее нашли лишь через два дня — 3 марта. Уокер была жива, спасатели вытащили ее и увезли в больницу. Уокер получила серьезные для ее возраста травмы, поэтому из больницы ее перевели в реабилитационный центр, а затем — в хоспис. Через месяц после происшествия — в апреле — Уокер не стало.

Ее дочь, Анджела Моан, подала иск против компаний Sleep Number Corp. и Leggett & Platt Inc., требуя компенсации за смерть и страдания Уокер, а также за то, что она сама осталась без матери. По мнению Моан, производители нарушили свои обязательства, продав кровать без надлежащих инструкций или предупреждений том, что человек может застрять между кроватью и стеной. Они также не обеспечили систему звукового оповещения при движении матраса и режим разблокировки, который позволил бы Уокер освободиться. Сейчас юристы компаний изучают иск. Они уже принесли свои соболезнования в связи с кончиной женщины.

Ранее сообщалось, что в Великобритании женщину погубила сломанная кровать. Ее верхняя часть с матрасом внезапно опустилась женщине на голову, когда она складывала вещи в отсеке для хранения.

