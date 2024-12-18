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02:29, 18 декабря 2024Бывший СССР

Подполье рассказало о большой детонации после удара по пригороду Павлограда

Подпольщик Лебедев: после удара по пригороду Павлограда произошла детонация
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил РИА Новости об ударе по пригороду Павлограда в Днепропетровской области, после чего произошла большая детонация.

«Павлоград, "прилет" в пригород. Северо-восточная сторона, была большая детонация», — рассказал он, добавив, что после этого последовало второй удар, но без детонации. К этому месту поехали машины скорой помощи, уточнил подпольщик.

Лебедев также заявил об ударах по пригородам Киева и еще нескольких населенных пунктов. «Пригороды Киева, Обухова и Вышгорода — прилетало», — сказал он, добавив, что в Вышгороде, вероятно, удар пришелся по месту дислокации иностранных наемников.

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