Подполье сообщило об ударах по пригородам Киева

Подпольщик Лебедев сообщил об ударах по пригородам Киева, Обухова и Вышгорода

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил об ударах по пригородам Киева и еще нескольких населенных пунктов, передает РИА Новости.

«Пригороды Киева, Обухова и Вышгорода — прилетало», — сообщил подпольщик. Он добавил, что в Вышгороде, вероятно, удар пришелся по месту дислокации иностранных наемников, их находилось там около 30 человек, однако данная информация проверяется.

По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, в Киеве и Киевской области объявлена воздушная тревога. Сигналы также звучат в Черниговской, Сумской, Полтавской, Черкасской, Харьковской, Кировоградской областях.

17 декабря Лебедев заявил, что российские военные нанесли удар по месту расположения бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Купянске Харьковской области.