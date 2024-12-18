Посольство Узбекистана заявило о контактах с Россией по делу о подрыве генерала Кириллова

Посольство Узбекистана контактирует с РФ по делу о подрыве генерала Кириллова

Посольство Узбекистана в Москве контактирует с Россией по делу о подрыве генерал-лейтенанта Игоря Кириллова. Об этом говорится в Telegram-канале диппредставительства.

Подчеркивается, что узбекское посольство обратило внимание на информацию о задержании «выходца из Республики Узбекистан». Как отмечается, оно находится в контакте с российскими правоохранительными органами. Кроме того, посольство занимается уточнением данных о задержанном Ахмаде Курбанове.

Ранее стало известно, что Курбанов имеет российское гражданство, кроме узбекского. Утверждалось, что 29-летний подозреваемый не привлекался к ответственности и не поддерживал связей с террористическими организациями.