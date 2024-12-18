Узбекистан поделился с Россией данными о подозреваемом в подрыве генерала Кириллова. Что там сообщили?

В Узбекистане сообщили, что отправили РФ данные по делу об убийстве Кириллова

Узбекистан передал России данные о подозреваемом в подрыве генерал-лейтенанта Игоря Кириллова.

Соответствующий запрос в Ташкенте получили от российских силовиков. «Данные об этом гражданине были незамедлительно направлены в Москву», — заявил источник в Узбекистане.

Кроме того, стало известно, что 29-летний подозреваемый не привлекался к ответственности и также не поддерживал связей с террористическими организациями. В МВД Узбекистана ранее заявили, что ведут «активную работу» в связи с тем, что подозреваемый — гражданин страны.

Задержанный заявил, что приехал по заданию украинских спецслужб

Утверждается, что задержанный — Ахмад Курбанов. Помимо узбекского, он имеет и приобретенное российское гражданство. Сообщается, что ранее мужчина уже бывал в Москве. До этого он посещал столицу в 2015 году, после чего уехал в Узбекистан.

Фото: ФСБ РФ / РИА Новости

На видео, опубликованном МВД, мужчина рассказал, что приехал в Москву «по заданию украинских спецслужб». Подготовка теракта, добавил он, заняла долгое время.

По его словам, он приобрел самокат и через несколько месяцев ему передали составляющие для самодельного взрывного устройства. Подозреваемый отметил, что какое-то время ему понадобилось на сборку, после чего самокат с бомбой разместили возле дома генерал-лейтенанта. Мужчина признался, что нажал кнопку активации, когда Кириллов вышел из дома.

За теракт ему обещали 100 тысяч долларов и европейский паспорт.

Видео транслировалось на Украину из автомобиля каршеринга

Кроме того, Курбанов установил камеру наблюдения в арендованном авто каршеринга. Трансляция видеоизображения осуществлялась в город Днепр в онлайн-режиме, утверждали в Следственном комитете России. После того как поступил видеосигнал о выходе Кириллова и его помощника из подъезда, взрывное устройство было дистанционно приведено подозреваемым в действие.

Второй задержанный является гражданином России и выступал в качестве помощника. Мужчина занимался логистикой, в частности, он организовал доставку каршеринга к месту инцидента. Предположительно, о реальных целях операции он не знал.

Обоих подозреваемых задержали по горячим следам. Полиция провела масштабную операцию по их поимке в Московской области. Один из них был найден в деревне Черное Балашихинского района.