Постоянно холодные ноги оказались симптомом опасных заболеваний

Синдром холодных ног — неприятное состояние, которое может оказаться симптомом серьезных заболеваний, включая сахарный диабет, предупредила невролог, эксперт телеканала «Доктор» Татьяна Виноградова. Эти заболевания врач назвала «Ленте.ру».
Виноградова отметила, что холодные ноги и руки, уши и нос — естественная реакция организма на переохлаждение. Однако стоит обратиться к врачу и пройти обследование, если конечности мерзнут даже тогда, когда человек одет по погоде и достаточно двигается или когда это происходит не только в холодное время года.
Особенно опасно, если подобный симптом сопровождается онемением, покалыванием в различных частях тела, снижением веса, тахикардией и головокружением, добавила врач.
Постоянный озноб и мерзнущие ноги могут указывать на артериальную недостаточность, нарушения венозного оттока крови, тромбозы, железодефицитную анемию. Также подобный симптом часто возникает при нарушении функции выработки гормонов щитовидной железы
Виноградова также отметила, что именно мерзнущие ноги чаще всего становятся первым симптомом сахарного диабета. «Сахарный диабет приводит к тому, что повреждается нервное и приводящее сосудистое волокно», — пояснила невролог.
Еще одной причиной постоянно холодных ног врач назвала недостаток витамина В12. Она объяснила, что витамин участвует в строении нервного волокна в нижних и верхних конечностях.
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