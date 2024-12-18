Постоянно холодные ноги оказались симптомом опасных заболеваний

Невролог Виноградова: постоянно холодные ноги могут быть симптомом диабета

Синдром холодных ног — неприятное состояние, которое может оказаться симптомом серьезных заболеваний, включая сахарный диабет, предупредила невролог, эксперт телеканала «Доктор» Татьяна Виноградова. Эти заболевания врач назвала «Ленте.ру».

Виноградова отметила, что холодные ноги и руки, уши и нос — естественная реакция организма на переохлаждение. Однако стоит обратиться к врачу и пройти обследование, если конечности мерзнут даже тогда, когда человек одет по погоде и достаточно двигается или когда это происходит не только в холодное время года.

Особенно опасно, если подобный симптом сопровождается онемением, покалыванием в различных частях тела, снижением веса, тахикардией и головокружением, добавила врач.

Постоянный озноб и мерзнущие ноги могут указывать на артериальную недостаточность, нарушения венозного оттока крови, тромбозы, железодефицитную анемию. Также подобный симптом часто возникает при нарушении функции выработки гормонов щитовидной железы Татьяна Виноградова врач-невролог

Виноградова также отметила, что именно мерзнущие ноги чаще всего становятся первым симптомом сахарного диабета. «Сахарный диабет приводит к тому, что повреждается нервное и приводящее сосудистое волокно», — пояснила невролог.

Еще одной причиной постоянно холодных ног врач назвала недостаток витамина В12. Она объяснила, что витамин участвует в строении нервного волокна в нижних и верхних конечностях.

Ранее врач-невролог Екатерина Демьяновская развеяла мифы об инсульте. Она назвала мифом утверждение, что инсульт бывает только у пожилых людей.