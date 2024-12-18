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08:26, 18 декабря 2024Мир

Правнучка Хрущева сравнила конфликт на Украине с голливудским сериалом

Правнучка Хрущева Нина сравнила конфликт на Украине с голливудским сериалом
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Нина Хрущева, профессор международных отношений в Новой школе в Нью-Йорке и правнучка советского лидера Никиты Хрущева сравнила конфликт на Украине с голливудским сериалом. Ее слова приводит Politico.

«Все это с самого начала рассматривалось как голливудский сериал», — отметила она, говоря об украинском конфликте.

По словам Хрущевой, союзники Киева думали, что все закончится «после первого сезона», однако после него наступил второй.

«А теперь наступил и третий, и поэтому, конечно, внимание ослабло... Мы не хотим четвертого сезона, но это произойдет», — добавила она.

Ранее сообщалось, что Генпрокуратура начала проверку в отношении правнучки Никиты Хрущева Нины на шпионаж. В столичной прокуратуре заинтересовались высказываниями Хрущевой, на которые обратили внимание общественники. Женщина последние 33 года живет и работает в США, она преподает в Новой школе в Нью-Йорке.

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