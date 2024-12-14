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10:10, 14 декабря 2024Силовые структуры

Генпрокуратура начала проверку в отношении правнучки Никиты Хрущева на шпионаж

Генпрокуратура РФ проводит проверку в отношении Нины Хрущевой на шпионаж
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

Генпрокуратура проводит проверку в отношении правнучки Никиты Хрущева Нины на шпионаж. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным источника, проверка началась, когда в столичной прокуратуре заинтересовались высказываниями Хрущевой, на которые обратили внимание общественники. Женщина неоднократно осуждала СВО и говорила о развале России.

Хрущева последние 33 года живет и работает в США, она преподает в Новой школе в Нью-Йорке.

25 ноября стало известно, что Ельцин Центр отменил мероприятие с Хрущевой. Это произошло после того, как активисты из движения «Зов народа» попросили правоохранителей наказать ее за высказывания.

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