Генпрокуратура начала проверку в отношении правнучки Никиты Хрущева на шпионаж

Генпрокуратура РФ проводит проверку в отношении Нины Хрущевой на шпионаж

Генпрокуратура проводит проверку в отношении правнучки Никиты Хрущева Нины на шпионаж. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным источника, проверка началась, когда в столичной прокуратуре заинтересовались высказываниями Хрущевой, на которые обратили внимание общественники. Женщина неоднократно осуждала СВО и говорила о развале России.

Хрущева последние 33 года живет и работает в США, она преподает в Новой школе в Нью-Йорке.

25 ноября стало известно, что Ельцин Центр отменил мероприятие с Хрущевой. Это произошло после того, как активисты из движения «Зов народа» попросили правоохранителей наказать ее за высказывания.