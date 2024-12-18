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16:49, 18 декабря 2024Ценности

Прическа Трампа на видео из гольф-клуба смутила пользователей сети

Мария Винар

Кадр: ndtv.com

Новоизбранный президент США Дональд Трамп посетил гольф-клуб Trump International Golf Club во Флориде и смутил пользователей сети. Соответствующие видео и комментарии появились на странице журналиста Бенни Джонсона в X (ранее — Twitter).

На размещенных кадрах запечатлен 78-летний политик, одетый в белую рубашку поло, темно-синие брюки и кроссовки. В одной руке он держит красную бейсболку.

Поклонники обратили внимание на прическу американского лидера. По их мнению, Трамп решил преобразиться, зачесав волосы назад. «Что они сделали с его волосами?», «Идеальная прическа-шляпа», «Он сделал стрижку маллет?», «Хорошо выглядите, господин Президент!», «Его нынешняя прическа такая странная для всех именно потому, что она выглядит лучше прежней», — высказывались они в комментариях под роликом.

Ранее сообщалось, что Дональд Трамп нашел способ заработать на фотографии жены Джо Байдена.

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