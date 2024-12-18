В российском городе экс-риелтор продал квартиру без ведома хозяина

В Хабаровском крае уволенный риелтор продал квартиру без ведома хозяина

Жительница Хабаровского края оказалась обманута риелтором. Агент провел сделку без ведома хозяина квартиры, пишет «Комсомольская правда».

Жительница Амурска обратилась к риелтору еще в прошлом году для того, чтобы продать собственную квартиру. Тогда специалист работал на агентство недвижимости. Сделка прошла без проволочек, и женщина решила продолжить сотрудничество — в этот раз для того, чтобы найти себе бюджетную «однушку». К этому времени агент уволился с прежнего места работы. Этот факт он намеренно скрыл от клиентки и занялся поисками жилплощади. Аферист действовал продуманно и не забыл о договоре.

Разыскав подходящий объект, риелтор предложил его россиянке. Однако осмотреть квартиру лично, по его словам, возможности не было — взамен он показал видеозапись изнутри. Как разъяснил агент, на момент заключения договора жилье еще ремонтировали. Амурчанку не смутил подход риелтора, и она подписала необходимые документы, вручив мужчине 650 тысяч рублей.

Ремонт продолжался несколько месяцев, все это время амурчанка не навещала жилплощадь. Наконец, проходив мимо долгожданной квартиры, она заметила свет в окне. Постучав в дверь, она обнаружила на пороге настоящего владельца собственности. По его словам, объект никогда не выставлялся на продажу. Женщина обратилась в полицию. Мошенника задержали. Как выяснилось, видео из квартиры он снял сам, когда в свое время делал там ремонт. Возбуждено уголовное дело.

Ранее россиянам рассказали, как не допустить ошибку при выборе риелтора. Специалиста стоит проверить на членство в профессиональном объединении, также не следует верить заказным отзывам на сайтах агентств. Полезно заранее проверить в картотеке арбитражных дел, участвовал ли риелтор в судебных заседаниях и на какой стороне.