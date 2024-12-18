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12:27, 18 декабря 2024Россия

Россия ударила по инфраструктуре военных аэродромов ВСУ

Минобороны России заявило о поражении инфраструктуры военных аэродромов ВСУ
Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Российские войска нанесли поражение инфраструктуре военных аэродромов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом журналистам заявили в Минобороны России в ходе ежедневного брифинга о ситуации в зоне специальной военной операции (СВО).

Кроме того, атакованы мастерские по сборке беспилотных летательных аппаратов и места их хранения, а также скопления живой силы и военной техники ВСУ в 139-ти районах. Как уточнили в ведомстве, атака осуществлена оперативно-тактической авиацией, ударными дронами, ракетными войсками и артиллерией Вооруженных сил России.

По данным Минобороны, всего с начала СВО российские военные уничтожили 29 294 единицы военной автомобильной спецтехники, 19 803 орудия полевой артиллерии и минометов, 1501 боевую машину реактивных систем залпового огня, 19 834 танка и других боевых бронемашин, 590 зенитных ракетных комплексов, 37 910 беспилотников, 283 вертолета и 650 самолетов ВСУ.

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ЖЗЛ
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