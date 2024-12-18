Россия ударила по инфраструктуре военных аэродромов ВСУ

Минобороны России заявило о поражении инфраструктуры военных аэродромов ВСУ

Российские войска нанесли поражение инфраструктуре военных аэродромов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом журналистам заявили в Минобороны России в ходе ежедневного брифинга о ситуации в зоне специальной военной операции (СВО).

Кроме того, атакованы мастерские по сборке беспилотных летательных аппаратов и места их хранения, а также скопления живой силы и военной техники ВСУ в 139-ти районах. Как уточнили в ведомстве, атака осуществлена оперативно-тактической авиацией, ударными дронами, ракетными войсками и артиллерией Вооруженных сил России.

По данным Минобороны, всего с начала СВО российские военные уничтожили 29 294 единицы военной автомобильной спецтехники, 19 803 орудия полевой артиллерии и минометов, 1501 боевую машину реактивных систем залпового огня, 19 834 танка и других боевых бронемашин, 590 зенитных ракетных комплексов, 37 910 беспилотников, 283 вертолета и 650 самолетов ВСУ.

Ранее президент России Владимир Путин заявил о переломе на линии боевого соприкосновения в зоне СВО. По его словам, российские войска полностью перехватили стратегическую инициативу. Он также подчеркнул, что успех армии строится не только на работе военнослужащих, но и на усилиях оборонных предприятий.