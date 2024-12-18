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11:44, 18 декабря 2024Экономика

Россиянам назвали способы сэкономить на новогодних подарках

Аналитик Патешман: планирование путешествий поможет сэкономить на подарке
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Планирование путешествий или предварительная бронь номеров в пансионатах или гостиницах поможет россиянам сэкономить на новогодних подарках близким людям. Об этом способе потратить меньше денег в предстоящие праздники рассказал эксперт по личным финансам Александр Патешман. Его слова приводит Life.ru.

Он отметил, что отдых в пансионатах или гостиницах станет отличным подарком для родителей. Сейчас стоимость бронирования номеров на майские праздники гораздо ниже, чем весной. По словам Патешмана, подобный презент не будет стоить «больших денег», что поможет не переплатить за подобный отдых.

Что касается подарка для вторых половинок, то эксперт рекомендовал россиянам заранее забронировать путешествие на весенние праздники — на Восьмое марта или в выходные дни в начале мая. «Уже сейчас есть возможность недорого спланировать путешествие. (...) В декабре можно поймать недорогие билеты», — резюмировал аналитик.

Ранее генеральный директор BCSA Елизавета Волошанина посоветовала россиянам подготовиться к новогодним праздникам и заранее закупиться основными продуктами к праздничному столу. По ее словам, это поможет сэкономить и не столкнуться с нехваткой ассортимента в магазинах. В канун Нового года, подчеркнула эксперт, «толпы будут сметать все на своем пути». По этой причине россиянам не стоит тянуть с покупками до 29-31 числа, заключила Волошанина.

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