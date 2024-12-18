Россияне пожаловались на работу УК

«Известия»: 60 процентов россиян недовольны работой УК

Более 60 процентов россиян недовольны работой своих управляющих компаний (УК). В этом граждане признались в ходе опроса, результаты которого передают «Известия».

Лишь пять процентов респондентов оценили работу УК на отлично и девять процентов — на хорошо. Еще 21 процент заявили, что их организация выполняет свои обязанности удовлетворительно.

Большинство участников опроса оказались недовольны ремонтом квартир — низкие оценки этой услуге поставили 68 процентов россиян. 60 процентов высказались негативно о ремонте подъездов, а 60 процентов — об устройстве придомовой территории. Еще 58 процентам не нравится управление финансами, 53 процентам — уборка снега. 55 процентов считают, что начислению платы за ЖКУ не хватает прозрачности.

Ранее россиянам рассказали, какие коммунальные платежи являются необязательными для потребителя. Эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь предупредил, что УК часто навязывают плату за радиоточку и страхование квартиры.