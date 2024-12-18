Россиянка описала подготовку к Новому году в США фразой «посмеемся и, может, задумаемся?»

Российская путешественница Марина Ершова побывала в США и описала подготовку в Новому году в этой стране фразой «посмеемся и, может, задумаемся?» Своей историей она поделилась в личном блоге на платформе «Дзен».

По словам автора публикации, к празднику американцы превращают свои дома в настоящие мини-шедевры. «Это световые шоу, фигуры Санта-Клауса с целый двухэтажный дом, надувные олени и ангелы, рождественская музыка, которая слышна уже из подъезда и частных домов. Честное слово, каждый дом — это экспонат на соревновании, кто лучше украсил», — восхитилась она.

Путешественница пояснила, что подготовка домов и улиц к Новому году в США — это радость, искусство и способ удивить всех. Местные жители совсем не жалеют заработанных денег и скупают самые яркие, дорогие и необычные украшения.

В России же украшение домов снаружи — это редкость, отметила Ершова. «Мы внутри стараемся: елка, свечи, гирлянды, все уютно и прекрасно. Но почему в России так и не привилась традиция украшать дома снаружи, как в Америке?» — задалась вопросом блогерша, предположив, что в нашей стране повешенная перед домом гирлянда в первый же вечер перегорит или «переедет» к кому-то другому.

В Америке делают праздник для всех, а в России— для себя и только в доме или на закрытой территории, заключила путешественница. «Да, украсить двор — это затраты. Да, кто-то может посмеяться. Но как приятно видеть радость у детей, у соседей и у прохожих, просто взглянувших на ваш очаровательный, новогодний двор!» — поделилась мыслями автор.

Ранее эта же тревел-блогерша описала свою поездку в США фразой «хочется помыться». Впечатление от путешествия ей испортили бездомные люди, которые, по ее словам, порой ведут себя неадекватно.