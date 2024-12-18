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09:28, 18 декабря 2024Бывший СССР

Российские военные отодвинули ВСУ от одного населенного пункта

Марочко: ВС России отодвинули ВСУ от населенного пункта Табаевка
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России отодвинули Вооруженные силы Украины (ВСУ) от населенного пункта Табаевка. Об этом в Telegram сообщил подполковник Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко.

По его словам, российские войска заняли лесополосу, которая ранее находилась под контролем ВСУ. ВС России так смогли отодвинуть линию соприкосновения на пять километров от Табаевки.

Марочко добавил, что ВСУ на новых позициях получили новые проблемы. «Их позиции находятся в низине, а стратегические высоты на востоке и западе — под нашими войсками», — написал он.

Ранее Марочко сообщил, что ВС России уничтожили группу наемников, воевавших в составе ВСУ в Харьковской области. Произошло это на западном берегу реки Оскол южнее населенного пункта Двуречная.

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