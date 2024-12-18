Марочко: ВС России уничтожили группу наемников ВСУ в Харьковской области

Российские военные уничтожили группу наемников, воевавших в составе Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харьковской области. Об этом заявил подполковник Народной милиции Луганской народной республики в отставке Андрей Марочко в своем Telegram-канале.

«В ходе боевой работы ВС РФ на западном берегу реки Оскол южнее населенного пункта Двуречная была выявлена и уничтожена передовая позиция ВФУ. После детального изучения укрепрайона в траншеях обнаружено большое количество оружия и боеприпасов производства стран НАТО», — рассказал он.

Бывший военнослужащий отметил, что в окопах также нашли 12 тел без документов, удостоверяющих личность и жетонов, определяющих принадлежность к подразделению. По его словам, это свидетельствует о принадлежности ликвидированных к частным военным компаниям (ЧВК) или спецподразделениям ВСУ, в составе которых воюют иностранцы.

Ранее Марочко заявил, что российские военные частично сформировали огневой мешок для подразделений ВСУ в Лозовой Харьковской области. По его словам, если украинское командование своевременно не отреагирует на угрозы, то силы украинской армии окажутся прижаты к реке Лозовая без возможных путей отхода.