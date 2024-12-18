Марочко: ВС России частично сформировали огневой мешок для ВСУ в Лозовой

Российские военные частично сформировали огневой мешок для подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Лозовой Харьковской области. Об этом заявил подполковник Народной милиции (НМ) Луганской народной республики (ЛНР) Андрей Марочко в своем Telegram-канале.

«Продвигаясь на этом участке, ВС РФ создают угрозу окружения украинской группировки, находящейся в населенном пункте. На данный момент огневой мешок частично сформирован, а огневой контроль над территорией противника с каждым днем увеличивается», — написал он.

Кроме того, бывший военнослужащий отметил, что за прошедшие сутки бойцы Вооруженных сил России смогли улучшить тактическое положение на севере и юге от Лозовой. Он подчеркнул, что если украинское командование своевременно не отреагирует на угрозы, то почти целый батальон бойцов ВСУ окажутся прижаты к реке Лозовая без возможных путей отхода.

Ранее координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что российские военные нанесли удар по технике ВСУ под Харьковом. Он также рассказал об ударах по складам в Светлогорске Кировоградской области и Кременчуге Полтавской области, в которых хранилась бронетехника.