Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
19:58, 18 декабря 2024Бывший СССР

Российские военные подняли триколор в Успеновке

Рогов сообщил, что российские военные подняли триколор в Успеновке
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российские военные подняли триколор в Успеновке Донецкой народной республики (ДНР). Об этом сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов, передает РИА Новости.

По его словам, военнослужащие России заканчивают зачистку села. Кроме того, он подчеркнул, что водружение российского флага символично отмечает возвращение «в родную гавань» очередного населенного пункта.

Рогов добавил, что украинские войска были вынуждены бежать из Успеновки. Как он уточнил, из села их выбили военнослужащие 20-й гвардейской мотострелковой Прикарпатско-Берлинской Краснознаменной ордена Суворова дивизии.

Ранее Рогов заявил, что ВСУ утратили шанс оставить Курахово в ДНР без потерь. Как он утверждает, за это несет ответственность украинское командование. Помимо этого, Рогов сообщил, что российские военные продолжают обхватывать город.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В офисе Зеленского назвали Орбана «гонцом Путина». Так Киев ответил на призыв венгерского премьера к перемирию

      Названа цена самой дешевой комнаты в Петербурге

      Владельцев iPhone предупредили о двух уловках мошенников

      Россиянам раскрыли правила выбора качественной красной рыбы

      Литва запланировала увеличить оборонные расходы к 2030 году

      Кендалл Дженнер снялась в нижнем белье для рекламы модного бренда

      Помет летучих мышей погубил двух наркозависимых мужчин

      На Украине выпустили детские комиксы о Бандере

      Пьяный украинский психиатр решил снести орех экскаватором и пострадал

      Пассажиры сошедшего с рельсов поезда под Мурманском получат компенсации

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше