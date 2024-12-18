Рогов сообщил, что российские военные подняли триколор в Успеновке

Российские военные подняли триколор в Успеновке Донецкой народной республики (ДНР). Об этом сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов, передает РИА Новости.

По его словам, военнослужащие России заканчивают зачистку села. Кроме того, он подчеркнул, что водружение российского флага символично отмечает возвращение «в родную гавань» очередного населенного пункта.

Рогов добавил, что украинские войска были вынуждены бежать из Успеновки. Как он уточнил, из села их выбили военнослужащие 20-й гвардейской мотострелковой Прикарпатско-Берлинской Краснознаменной ордена Суворова дивизии.

Ранее Рогов заявил, что ВСУ утратили шанс оставить Курахово в ДНР без потерь. Как он утверждает, за это несет ответственность украинское командование. Помимо этого, Рогов сообщил, что российские военные продолжают обхватывать город.