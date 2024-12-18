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09:15, 18 декабря 2024Россия

Российский восьмиклассник потерял сознание на уроке и не выжил

В Бурятии восьмиклассник потерял сознание на уроке и не выжил
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

В Бурятии восьмиклассник потерял сознание на уроке в Нижне-Иволгинской школе и не выжил. Об этом сообщили в республиканском управлении Следственного комитета России.

В ведомстве отметили, что 14-летнему подростку внезапно стало плохо. Учителя вызвали бригаду скорой помощи. Прибывшие медики на протяжении 40 минут пытались реанимировать несовершеннолетнего, но все попытки оказались тщетными.

Одноклассники пояснили, что проблем со здоровьем у юноши не было. Скоро он должен был участвовать в турнире по баскетболу.

По факту случившегося возбудили уголовное дело. Занятия в школе на сегодня были отменены.

Ранее в Пермском крае 15-летний школьник получил ранение из пневматической винтовки в висок на уроке по основам безопасности и защиты родины (ОБЗР). Мальчика удалось спасти.

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