Российское подразделение «Аум Синрике» попало в список террористов и экстремистов

Росфинмониторинг внес в список террористов подразделение «Аум Синрике» в России

Росфинмониторинг внес в список террористов и экстремистов российское подразделение организации «Аум Синрике» (запрещенная в РФ террористическая организация). Об этом сообщает РИА Новости.

Глава российского подразделения «Аум Синрике» Михаил Устьянцев (внесен в реестр террористов и экстремистов) в настоящее время отбывает наказание в колонии Рязанской области. Он был осужден на 15 лет строгого режима по делу о создании террористического сообщества.

«Аум Синрике» («Учение истины Аум», с начала 2000-х годов также известна как «Алеф») — тоталитарная деструктивная секта псевдобуддистского толка с прослеживаемыми влияниями индуизма, даосизма, христианства и тантрических традиций. Основана в середине 1980-х годов японцем Секо Асахарой. Организация получила всемирную известность в 1995-м после террористической зариновой атаки в метро Токио, жертвами которой стали более десяти человек.