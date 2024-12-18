Российского режиссера выдворили с рейса в Москву за пьянство

«112»: пьяного режиссера Сологалова выдворили с рейса из Омска в Москву

Российского режиссера и актера Евгения Сологалова сняли с рейса «Победы» за пьянство. Об этом стало известно Telegram-каналу «112».

По данным источника, кинематографист собирался лететь из Омска в Москву, но перебрал с алкоголем. Представители авиакомпании отказались пустить пьяного режиссера в самолет и вызвали полицию.

Правоохранители выдворили Сологалова с рейса и проводили в отделение, где в отношении мужчины составили административный протокол. Затем его отпустили.

Евгений Сологалов известен по ролям в сериале «Штрафбат». В качестве режиссера он выступил в таких проектах, как «Идеальное заблуждение», «Я научу тебя мечтать», «Вишенка на торте».

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