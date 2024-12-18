Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
19:24, 18 декабря 2024Путешествия

Российского режиссера выдворили с рейса в Москву за пьянство

«112»: пьяного режиссера Сологалова выдворили с рейса из Омска в Москву
Мария Борисова
Мария Борисова

Фото: @evgenysologalov

Российского режиссера и актера Евгения Сологалова сняли с рейса «Победы» за пьянство. Об этом стало известно Telegram-каналу «112».

По данным источника, кинематографист собирался лететь из Омска в Москву, но перебрал с алкоголем. Представители авиакомпании отказались пустить пьяного режиссера в самолет и вызвали полицию.

Правоохранители выдворили Сологалова с рейса и проводили в отделение, где в отношении мужчины составили административный протокол. Затем его отпустили.

Евгений Сологалов известен по ролям в сериале «Штрафбат». В качестве режиссера он выступил в таких проектах, как «Идеальное заблуждение», «Я научу тебя мечтать», «Вишенка на торте».

Ранее русскоговорящий турист устроил дебош у отеля в Таиланде и напал на семерых полицейских. Все это произошло на глазах его жены и плачущих детей.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В офисе Зеленского назвали Орбана «гонцом Путина». Так Киев ответил на призыв венгерского премьера к перемирию

      Вызывающе одетые женщины подрались на улице в Таиланде и напугали туристов

      Названа цена самой дешевой комнаты в Петербурге

      Владельцев iPhone предупредили о двух уловках мошенников

      Россиянам раскрыли правила выбора качественной красной рыбы

      Литва запланировала увеличить оборонные расходы к 2030 году

      Кендалл Дженнер снялась в нижнем белье для рекламы модного бренда

      Помет летучих мышей погубил двух наркозависимых мужчин

      На Украине выпустили детские комиксы о Бандере

      Пьяный украинский психиатр решил снести орех экскаватором и пострадал

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше