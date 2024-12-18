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18:18, 18 декабря 2024Мир

Рябков объяснил решение уходящей администрации Байдена позволить ВСУ бить вглубь России

Рябков: разрешение ВСУ бить вглубь РФ — политическая ракета США для многих целей
Анжелика Бережная
Анжелика Бережная (Редактор)

Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress.com

Решение президента США Джо Байдена позволить Вооруженным силам Украины (ВСУ) наносить удары вглубь России дальнобойным американским оружием является попыткой одним решением послать множество сигналов. Такое объяснение в ходе дискуссии международного клуба «Валдай» дал замглавы МИД РФ Рябков, сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Дипломат оценил политику уходящей американской администрации в контексте антироссийской стратегии и создания препятствий для победившего на выборах американского лидера Дональда Трампа. «Это [разрешение ВСУ наносить удары по РФ] политическая ракета с разделяющимися головными частями, каждая из которых имеет свою цель», — сказал Рябков.

Замглавы МИД отметил, что в подобных приемах «нет ничего неожиданного». «Мы тоже посылаем сигналы разного рода. Орешник это не только сигнал Киеву и Вашингтону. Это сигнал Европе», — заключил он.

Ранее Рябков заявил, что ради удержания доминирования США готовы провоцировать стратегические риски, играть за гранью фола и безрассудно наращивать силовое давление на те страны, которые американцы назначили себе в оппоненты и противники. По его словам, к таким странам относятся государства с ядерным потенциалом, поэтому затеянные США игры могут привести к катастрофическим последствиям.

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