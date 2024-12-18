Рябков объяснил решение уходящей администрации Байдена позволить ВСУ бить вглубь России

Рябков: разрешение ВСУ бить вглубь РФ — политическая ракета США для многих целей

Решение президента США Джо Байдена позволить Вооруженным силам Украины (ВСУ) наносить удары вглубь России дальнобойным американским оружием является попыткой одним решением послать множество сигналов. Такое объяснение в ходе дискуссии международного клуба «Валдай» дал замглавы МИД РФ Рябков, сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Дипломат оценил политику уходящей американской администрации в контексте антироссийской стратегии и создания препятствий для победившего на выборах американского лидера Дональда Трампа. «Это [разрешение ВСУ наносить удары по РФ] политическая ракета с разделяющимися головными частями, каждая из которых имеет свою цель», — сказал Рябков.

Замглавы МИД отметил, что в подобных приемах «нет ничего неожиданного». «Мы тоже посылаем сигналы разного рода. Орешник это не только сигнал Киеву и Вашингтону. Это сигнал Европе», — заключил он.

Ранее Рябков заявил, что ради удержания доминирования США готовы провоцировать стратегические риски, играть за гранью фола и безрассудно наращивать силовое давление на те страны, которые американцы назначили себе в оппоненты и противники. По его словам, к таким странам относятся государства с ядерным потенциалом, поэтому затеянные США игры могут привести к катастрофическим последствиям.