Рябков заявил о желании США играть «за гранью фола» ради удержания доминирования

Рябков: ради удержания доминирования США готовы играть за гранью фола

Ради удержания доминирования США готовы провоцировать стратегические риски и играть за гранью фола. Об этом заявил замглавы МИД России Сергей Рябков в ходе дискуссии, посвященной вопросам стратегической стабильности, на площадке дискуссионного клуба «Валдай», сообщает корреспондент «Ленты.ру».

«Ради удержания глобального доминирования Вашингтон готов идти на провоцирование дальнейших стратегических рисков, играть за гранью фола, безрассудно наращивать силовое давление на те страны, которые американцы назначили себе в оппоненты и противники», — сказал дипломат.

По его словам, к таким странам относятся государства с ядерным потенциалом, поэтому затеянные США игры могут привести к катастрофическим последствиям.

Ранее замглавы российского внешнеполитического ведомства заявил, что Россия готова рассматривать любые предложения о том, как нормализовать отношения с США. Рябков отметил, что пока нет понимания ни о предложениях от новой администрации США по нормализации отношений, ни о намерениях будущего американского спецпосланника Кита Келлога наладить контакт по Украине.