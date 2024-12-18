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15:35, 18 декабря 2024Мир

В МИД России выразили готовность рассмотреть предложения по нормализации отношений с США

Рябков: Россия готова рассмотреть предложения по нормализации отношений с США
Семен Александров (редактор)
Сергей Рябков

Сергей Рябков. Фото: Roman Naumov / Globallookpress.com

Россия готова рассматривать любые предложения о том, как нормализовать отношения с США. Об этом заявил замглавы МИД России Сергей Рябков, сообщает РИА Новости.

«Мы, безусловно, любые обращения на эту тему, как и другие темы, касающиеся необходимости хотя бы относительную нормальность вернуть в отношения между Москвой и Вашингтоном будем рассматривать», — сказал дипломат.

По его словам, пока нет понимания ни о предложениях от новой администрации США по нормализации отношений, ни о намерениях будущего американского спецпосланника Кита Келлога наладить контакт по Украине.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Россия не контактировала с командой избранного президента США Дональда Трампа по вопросу возможного визита в Москву его спецпосланника по Украине. Также Песков указал на то, что Россия не знает о планах Келлога посетить Киев для обсуждения деталей мирного урегулирования конфликта.

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