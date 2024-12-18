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15:26, 18 декабря 2024Интернет и СМИ

Симоньян предрекла Зеленскому судьбу Саакашвили

Глава RT Симоньян заявила, что Зеленского ждет судьба Михаила Саакашвили
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)
Маргарита Симоньян

Маргарита Симоньян. Фото: Алексей Смышляев / Коммерсантъ

Глава RT, журналистка Маргарита Симоньян предположила, как будет складываться судьба президента Украины Владимира Зеленского. Об этом она порассуждала в программе «Новые русские сенсации» на канале НТВ, запись доступна на Rutube.

Журналистка предрекла, что Зеленского ждет судьба бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили. «Которого тоже отпустили с миром. Он и там побывал, и здесь наследил, и там нагадил. И там на Украине прославился знаменито. Ну и что? Лежит в итоге в клинике. То он голодает, то умирает, то еще что-нибудь», — заявила она.

Она предположила, что после окончания российско-украинского конфликта Зеленский отправится в Лондон.

Ранее Симоньян заявила, что по окончании спецоперации даже самых антироссийски настроенных жителей Украины удастся перевоспитать. Она добавила, что с наступлением мира все «прозреют, откроют глаза».

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