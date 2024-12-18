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19:20, 18 декабря 2024Ценности

Сломавшая ногу Ким Кардашьян смутила фанатов формой гипса

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: TheStewartofNY / GC Images / Globallookpress.com

Сломавшая ногу американская телезвезда, предпринимательница и блогерша Ким Кардашьян смутила фанатов формой гипса. Пост появился на ее странице в соцсети X (ранее — Twitter).

44-летняя знаменитость продемонстрировала фото своей лодыжки на красном ковре. Так, ее конечность оказалась покрыта гипсовым бинтом в форме туфли на танкетке. Кроме того, были видны пальцы инфлюэнсерши с ярко-красным лаком на ногтях.

Пользователи сети оценили снимок в комментариях. «Ким, что это?», «Это новая мода или сломанная лодыжка?», «У тебя подгузник на ноге?», «Ты сломала каблук и наложила на него гипс?», «Тебе подруга наложила гипс?», «Ого, какой браслет на щиколотку», — написали юзеры.

В феврале британская предпринимательница, дизайнер и экс-участница поп-группы Spice Girls Виктория Бекхэм появилась на костылях и в туфле на каблуке на вокзале в Париже.

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