Сломавшая ногу Ким Кардашьян смутила фанатов формой гипса

Сломавшая ногу американская телезвезда, предпринимательница и блогерша Ким Кардашьян смутила фанатов формой гипса. Пост появился на ее странице в соцсети X (ранее — Twitter).

44-летняя знаменитость продемонстрировала фото своей лодыжки на красном ковре. Так, ее конечность оказалась покрыта гипсовым бинтом в форме туфли на танкетке. Кроме того, были видны пальцы инфлюэнсерши с ярко-красным лаком на ногтях.

Пользователи сети оценили снимок в комментариях. «Ким, что это?», «Это новая мода или сломанная лодыжка?», «У тебя подгузник на ноге?», «Ты сломала каблук и наложила на него гипс?», «Тебе подруга наложила гипс?», «Ого, какой браслет на щиколотку», — написали юзеры.

В феврале британская предпринимательница, дизайнер и экс-участница поп-группы Spice Girls Виктория Бекхэм появилась на костылях и в туфле на каблуке на вокзале в Париже.