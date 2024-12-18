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21:11, 18 декабря 2024Мир

В команде Трампа высказались об убийстве генерала Кириллова

Спецпосланник Трампа Келлог назвал убийство генерала Кириллова неразумным шагом
Маргарита Пименова
Маргарита Пименова (Ночной линейный редактор)

Фото: Carlos Barria / Reuters

Кандидат избранного президента США Дональда Трампа на пост спецпосланника по Украине Кит Келлог высказался об убийстве начальника войск РХБЗ ВС РФ Игоря Кириллова. В эфире американского телеканала Fox News он выразил мнение, что случившееся не помешает началу мирных переговоров между Киевом и Москвой.

В то же время Келлог раскритиковал Киев. «Я не думаю, что это [убийство Кириллова] было умно», — указал он, добавив, что существуют «правила ведения войны, и есть определенные вещи, которые не делают».

Убийство генерал-лейтенанта Игоря Кириллова вместе с помощником Ильей Поликарповым произошло 17 декабря. Их подорвали на Рязанском проспекте в Москве, когда они вышли из подъезда.

Позднее источник в СБУ сообщил, что ответственность за убийство российского генерала взяла на себя украинская сторона. Он также отметил, что СБУ считала Кириллова законной целью за его действия на Украине.

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