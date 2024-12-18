В команде Трампа высказались об убийстве генерала Кириллова

Спецпосланник Трампа Келлог назвал убийство генерала Кириллова неразумным шагом

Кандидат избранного президента США Дональда Трампа на пост спецпосланника по Украине Кит Келлог высказался об убийстве начальника войск РХБЗ ВС РФ Игоря Кириллова. В эфире американского телеканала Fox News он выразил мнение, что случившееся не помешает началу мирных переговоров между Киевом и Москвой.

В то же время Келлог раскритиковал Киев. «Я не думаю, что это [убийство Кириллова] было умно», — указал он, добавив, что существуют «правила ведения войны, и есть определенные вещи, которые не делают».

Убийство генерал-лейтенанта Игоря Кириллова вместе с помощником Ильей Поликарповым произошло 17 декабря. Их подорвали на Рязанском проспекте в Москве, когда они вышли из подъезда.

Позднее источник в СБУ сообщил, что ответственность за убийство российского генерала взяла на себя украинская сторона. Он также отметил, что СБУ считала Кириллова законной целью за его действия на Украине.