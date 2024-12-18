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20:11, 18 декабря 2024Культура

Стали известны подробности сериала про культовую российскую группу

Певец Роман Жуков рассказал, что съемки сериала про «Мираж» начнутся 25 декабря
Андрей Шеньшаков
Наталья Гулькина (вторая слева) и Маргарита Суханкина

Наталья Гулькина (вторая слева) и Маргарита Суханкина. Фото: Наталья Логинова / Коммерсантъ

Певец Роман Жуков рассказал, что съемки сериала про группу «Мираж» начнутся 25 декабря. Его слова передает RTVI.

В программе «Легенда» Жуков заявил, что возросшая популярность музыки того времени у молодежи связана с вышедшими сериалами «Слово пацана. Кровь на асфальте» и «Комбинация», которые рассказывают о периодах 80-х и 90-х.

«В процессе все, началом будет 25 декабря, в большом концертном холле в Москве, все участники группы "Мираж" будут. Такая большая дискотека. Это будет тоже там, в кадры пойдет потом», — сказал Роман.

Ранее стало известно, что певец Рома Жуков рассказал о бандитской «крыше» в девяностых.

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