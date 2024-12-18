Стали известны подробности сериала про культовую российскую группу

Певец Роман Жуков рассказал, что съемки сериала про «Мираж» начнутся 25 декабря

Певец Роман Жуков рассказал, что съемки сериала про группу «Мираж» начнутся 25 декабря. Его слова передает RTVI.

В программе «Легенда» Жуков заявил, что возросшая популярность музыки того времени у молодежи связана с вышедшими сериалами «Слово пацана. Кровь на асфальте» и «Комбинация», которые рассказывают о периодах 80-х и 90-х.

«В процессе все, началом будет 25 декабря, в большом концертном холле в Москве, все участники группы "Мираж" будут. Такая большая дискотека. Это будет тоже там, в кадры пойдет потом», — сказал Роман.

Ранее стало известно, что певец Рома Жуков рассказал о бандитской «крыше» в девяностых.