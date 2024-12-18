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09:50, 18 декабря 2024Мир

Стало известно о влиянии Такера Карлсона на администрацию Трампа

WSJ: Такер Карлсон препятствовал вхождению Помпео в будущую администрацию Трампа
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Brendan McDermid / Reuters

Американский журналист Такер Карлсон активно препятствовал тому, чтобы бывший госсекретарь США Майк Помпео, который обещал увеличить помощь Украине, вошел в будущую администрацию избранного президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

«Незадолго до выборов Карлсон обратился к Трампу с настоятельной просьбой: Помпео должен уйти. (...) Карлсон и Дональд Трамп-младший, старший сын избранного президента, заявили об опасности привлечения неоконсерваторов в администрацию, которые, как они утверждали, стремятся контролировать президента, а не служить ему. Также по их словам, Помпео проявил себя нелояльно», — передает издание.

Карлсон изложил Трампу список претензий, которые имеет Помпео, включая то, что он является «разжигателем войны».

13 ноября стало известно, что украинские чиновники огорчены отсутствием Помпео в будущей администрации Трампа. По словам источников, такое развитие событий является для Киева «очень негативным», поскольку бывший госсекретарь относится к Украине с «большим сочувствием» относительно других претендентов на должности в команде республиканца.

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