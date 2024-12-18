Стало известно о возможном появлении новых фигурантов в деле о подрыве Кириллова

В деле о подрыве генерала Кириллова возможно появление сообщников исполнителя

В уголовном деле о подрыве начальника войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил (ВС) России генерал-лейтенанта Игоря Кириллова возможно появление новых фигурантов. Об этом стало известно ТАСС.

Следователи устанавливают круг общения подозреваемого по этому делу и проводят экспертизу его телефонов. В правоохранительных органах считают, что у мужчины могли быть сообщники.

Рано утром 17 декабря на Рязанском проспекте в Москве прогремел взрыв, унесший жизнь генерал-лейтенанта Игоря Кириллова и его помощника. 18 декабря задержали подозреваемого по этому делу. Он сознался, что был завербован Службой безопасности Украины.

