Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
15:51, 18 декабря 2024Силовые структуры

Стало известно о возможном появлении новых фигурантов в деле о подрыве Кириллова

В деле о подрыве генерала Кириллова возможно появление сообщников исполнителя
Варвара Митина (редактор)
СюжетВзрыв в Москве

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

В уголовном деле о подрыве начальника войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил (ВС) России генерал-лейтенанта Игоря Кириллова возможно появление новых фигурантов. Об этом стало известно ТАСС.

Следователи устанавливают круг общения подозреваемого по этому делу и проводят экспертизу его телефонов. В правоохранительных органах считают, что у мужчины могли быть сообщники.

Рано утром 17 декабря на Рязанском проспекте в Москве прогремел взрыв, унесший жизнь генерал-лейтенанта Игоря Кириллова и его помощника. 18 декабря задержали подозреваемого по этому делу. Он сознался, что был завербован Службой безопасности Украины.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Два поезда столкнулись на севере России, среди пострадавших могут быть дети. Что известно о крушении?

      Россиянин оказался зажат внутри вагона сошедшего с рельсов поезда под Мурманском

      Зеленский прибыл в Брюссель

      Невролог подсказала способы вылечить головную боль без лекарств

      iPhone перегрелись из-за ИИ

      На Западе заявили о катастрофических потерях Украины

      Власти рассказали о ходе эвакуации с места столкновения поездов в Мурманской области

      Российского режиссера выдворили с рейса в Москву за пьянство

      В прямой линии Путина примут участие иностранные журналисты

      В офисе Зеленского назвали Орбана «назойливым гонцом»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше