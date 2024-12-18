Стало известно о задержании подозреваемых в убийстве генерала Кириллова

112: задержаны двое мужчин, подозреваемых в убийстве генерала Кириллова

Задержаны двое мужчин, которых подозревают в убийстве начальника войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) генерал-лейтенанта Игоря Кириллова и его помощника. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

В публикации говорится, что их задержали 17 декабря. Подозреваемые уже дали показания и рассказали об организаторах преступления. Официальных заявлений о задержании не было.

Рано утром 17 декабря у подъезда жилого дома на Рязанском проспекте прогремел взрыв. Неизвестные дистанционно активировали бомбу в тот момент, когда на улицу к служебному автомобилю вышел начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил России Игорь Кириллов. Взрыв унес жизни генерал-лейтенанта и его помощника. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статьям 105 («Убийство»), 205 («Теракт») и 222 («Незаконный оборот оружия») УК РФ.