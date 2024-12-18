Студент захотел попасть в криминальные новости и расправился с женщиной на пляже

В Англии студент-криминолог убил женщину, чтобы попасть в новости

В Англии студента обвинили в немотивированной расправе над женщиной-тренером и нападении на другую женщину с ножом. Об этом пишет Daily Mail.

20-летний Насен Саади, студент-криминолог, напал на Дарли Чайн на пляже Борнмута в мае. Там же он пытался расправиться еще с одной женщиной, но не смог. После того, как останки Чайн нашли, юношу задержали как подозреваемого. Полиция выяснила, что с октября 2022 года он задавал подозрительные вопросы своему преподавателю в университете. Он спрашивал, как именно расследуются убийства и как виновников отслеживают по ДНК. Полицейские уверены, что так он готовился к преступлению.

В подтверждение этой версии в ноутбуке Саади обнаружились следующие поисковые запросы: «в каких супермаркетах Великобритании можно купить кухонные ножи», «в каких отелях нет видеонаблюдения в Великобритании». В интернете он также читал о различных убийцах и их жертвах. Он пытался найти информацию, по чему легче бегать: по гальке или песку, и изучал, почему преступников труднее ловить, если они совершают злодеяния не в родных городах. В суде прокурор заявила, что Саади просто хотел попасть в криминальные новости, поэтому он и решился на преступление.

В рюкзаке студента полицейские также нашли латексные перчатки. Они предположили, что он надел их, чтобы не оставить ДНК на месте преступления, и сжег всю остальную одежду. Саади отказался давать показания. Он заявил, что его спутали с настоящим преступником. При этом он не смог ответить, что делал во время нападения. Судебное разбирательство продолжается.

Ранее сообщалось, что в США арестовали женщину из штата Теннесси, которая напилась во время ужина в честь Дня благодарения и набросилась с ножом на дочь и внука. Она убежала с места происшествия, но вскоре ее задержала полиция.

