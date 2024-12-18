Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
14:38, 18 декабря 2024Из жизни

Студент захотел попасть в криминальные новости и расправился с женщиной на пляже

В Англии студент-криминолог убил женщину, чтобы попасть в новости
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Paul Childs / Reuters

В Англии студента обвинили в немотивированной расправе над женщиной-тренером и нападении на другую женщину с ножом. Об этом пишет Daily Mail.

20-летний Насен Саади, студент-криминолог, напал на Дарли Чайн на пляже Борнмута в мае. Там же он пытался расправиться еще с одной женщиной, но не смог. После того, как останки Чайн нашли, юношу задержали как подозреваемого. Полиция выяснила, что с октября 2022 года он задавал подозрительные вопросы своему преподавателю в университете. Он спрашивал, как именно расследуются убийства и как виновников отслеживают по ДНК. Полицейские уверены, что так он готовился к преступлению.

В подтверждение этой версии в ноутбуке Саади обнаружились следующие поисковые запросы: «в каких супермаркетах Великобритании можно купить кухонные ножи», «в каких отелях нет видеонаблюдения в Великобритании». В интернете он также читал о различных убийцах и их жертвах. Он пытался найти информацию, по чему легче бегать: по гальке или песку, и изучал, почему преступников труднее ловить, если они совершают злодеяния не в родных городах. В суде прокурор заявила, что Саади просто хотел попасть в криминальные новости, поэтому он и решился на преступление.

Материалы по теме:
Великий лгун. Почему преступника, которого называли смесью Тома Рипли и Ганнибала Лектера, отпустили на свободу?
Великий лгун.Почему преступника, которого называли смесью Тома Рипли и Ганнибала Лектера, отпустили на свободу?
23 января 2023
Маньяк с добрыми глазами безнаказанно пытал десятки женщин. Спустя 30 лет молчания он признается в новых преступлениях
Маньяк с добрыми глазами безнаказанно пытал десятки женщин.Спустя 30 лет молчания он признается в новых преступлениях
22 января 2022
Безобидный Джо. Как лучший бойскаут США, побывавший на приеме у королевы, превратился в легендарного жестокого маньяка?
Безобидный Джо.Как лучший бойскаут США, побывавший на приеме у королевы, превратился в легендарного жестокого маньяка?
15 мая 2022

В рюкзаке студента полицейские также нашли латексные перчатки. Они предположили, что он надел их, чтобы не оставить ДНК на месте преступления, и сжег всю остальную одежду. Саади отказался давать показания. Он заявил, что его спутали с настоящим преступником. При этом он не смог ответить, что делал во время нападения. Судебное разбирательство продолжается.

Ранее сообщалось, что в США арестовали женщину из штата Теннесси, которая напилась во время ужина в честь Дня благодарения и набросилась с ножом на дочь и внука. Она убежала с места происшествия, но вскоре ее задержала полиция.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Два поезда столкнулись на севере России, среди пострадавших могут быть дети. Что известно о крушении?

      Россиянин оказался зажат внутри вагона сошедшего с рельсов поезда под Мурманском

      Зеленский прибыл в Брюссель

      Невролог подсказала способы вылечить головную боль без лекарств

      iPhone перегрелись из-за ИИ

      На Западе заявили о катастрофических потерях Украины

      Власти рассказали о ходе эвакуации с места столкновения поездов в Мурманской области

      Российского режиссера выдворили с рейса в Москву за пьянство

      В прямой линии Путина примут участие иностранные журналисты

      В офисе Зеленского назвали Орбана «назойливым гонцом»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше