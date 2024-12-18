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14:20, 18 декабря 2024Экономика

Студенты-медики из российского города вышли убирать снег ради баллов

В Санкт-Петербурге студенты-медики вышли убирать снег ради волонтерских баллов
Александра Качан (Редактор)

Фото: New Africa / Shutterstock / Fotodom  

В Санкт-Петербурге студенты-медики вышли убирать снег на платной парковке ради волонтерских баллов, которые помогают поступить в ординатуру. Об этом пишет «Фонтанка».

В акции, которая прошла 17 декабря у здания Нотариальной палаты на Конной улице, приняли участие около сотни учащихся. За помощь городу участники уборки получили по 50 «волонтерских часов» — студенты посчитали такое предложение щедрым.

При наборе 300-400 таких часов студенту начисляются дополнительные баллы при поступлении в ординатуру. Баллы также можно использовать для поступления в другие колледжи и вузы.

Ранее в Роскачестве заявили, что на плохую уборку снега на улицах нужно жаловаться в управляющую компанию (УК) или товарищество собственников жилья (ТСЖ). Данные организации отвечают не только за очищение территории от снега, но и уборку сосулек и наледи с крыш, а также удаление льда с тротуаров.

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