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17:37, 18 декабря 2024Путешествия

Турист провалился в глубокий овраг на российском курорте богачей

Провалившегося в овраг в Сочи туриста достали с помощью 200-метровой веревки
Фариза Бацазова
Фариза Бацазова

Фото: Telegram-канал ЮРПСО МЧС России

Российского туриста, провалившегося в глубокий овраг в Сочи, достали с помощью 200-метровой веревки. Об этом сообщается в Telegram-канале ЮРПСО МЧС России.

Инцидент произошел с 31-летним жителем Ижевска, приехавшим на отдых на отечественный курорт богачей в районе села Красная Воля. Мужчина долго звал на помощь, его крики услышала находившаяся неподалеку женщина.

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Самостоятельно спуститься к нему она не смогла, поэтому обратилась за помощью к спасателям. Сотрудники МЧС, используя около 200 метров страховочной веревки, через заросли колючих кустарников спустились к пострадавшему и на носилках эвакуировали его наверх к дороге.

Там россиянина передали врачам скорой помощи. «В результате падения пострадавший получил лишь мелкие ссадины и ушибы», — говорится в сообщении.

Ранее отдыхающий в Сочи российский турист испугался воя диких зверей в лесу, залез от страха на столб и не смог спуститься. 33-летний житель Тюменской области позвонил в экстренную службу и сказал, что боится нападения шакалов, поэтому забрался на указательный столб.

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