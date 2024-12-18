Пьяный украинский психиатр решил снести орех экскаватором и пострадал

В Полтаве пьяный психиатр попытался снести орех экскаватором и пострадал

В Полтавской области пьяный руководитель областной психиатрической больницы попытался снести дерево ореха экскаватором и отстреливался из травматического пистолета. Об этом передает УНИАН в своем Telegram-канале.

Как сообщается, в Полтаве 40-летний психиатр Виктор Волошин в состоянии алкогольного опьянения решил снести экскаватором орех, так как дерево мешало ему парковать автомобиль. Пытаясь снести дерево, врач развалил ограждение и вызвал возмущение жителей дома, так как мужчина в нем не проживал.

В ходе конфликта Волошин достал травматический пистолет и произвел несколько выстрелов в сторону жителей. В результате пострадали трое мужчин, включая самого психиатра. Как сообщил глава Полтавской областной военной администрации Филипп Пронин в Telegram-канале, правоохранители изучают обстоятельства инцидента.

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