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20:13, 18 декабря 2024Бывший СССР

Пьяный украинский психиатр решил снести орех экскаватором и пострадал

В Полтаве пьяный психиатр попытался снести орех экскаватором и пострадал
Юрий Леонов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Кадр: Telegram-канал «Униан»

В Полтавской области пьяный руководитель областной психиатрической больницы попытался снести дерево ореха экскаватором и отстреливался из травматического пистолета. Об этом передает УНИАН в своем Telegram-канале.

Как сообщается, в Полтаве 40-летний психиатр Виктор Волошин в состоянии алкогольного опьянения решил снести экскаватором орех, так как дерево мешало ему парковать автомобиль. Пытаясь снести дерево, врач развалил ограждение и вызвал возмущение жителей дома, так как мужчина в нем не проживал.

В ходе конфликта Волошин достал травматический пистолет и произвел несколько выстрелов в сторону жителей. В результате пострадали трое мужчин, включая самого психиатра. Как сообщил глава Полтавской областной военной администрации Филипп Пронин в Telegram-канале, правоохранители изучают обстоятельства инцидента.

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