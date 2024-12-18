Ультимативные требования Зеленского к НАТО назвали неприемлемыми

Асафов: НАТО не будет рассматривать ультиматумы Зеленского о передаче систем ПВО

В НАТО не будут рассматривать требования президента Украины Владимира Зеленского предоставить дополнительные системы ПВО, так как ультиматумы для западных политиков неприемлемы. Таким мнением с «Известиями» поделился политолог Александр Асафов.

Асафов указал, что для НАТО такие требования — неприемлемая позиция, и там уже неоднократно давали понять Киеву, что ультиматумы не сработают. Он предположил, что призыв Зеленского нес в себе цель вновь поднять темы членства Украины в НАТО и передачи систем ПВО.

«Он пытается вдохнуть жизнь в обе эти темы, поскольку понимает реакцию Запада, что она на ультимативные требования будет в любом случае, а значит, об этих темах еще какое-то время поговорят», — резюмировал политолог.

Накануне Зеленский заявил, что Запад должен поставить Украине 12-15 систем противовоздушной обороны в качестве компенсации за отказ от приглашения в НАТО. «Это реально. Главное — политическая воля наших партнеров», — высказался политик.

До этого он упрекнул Запад в затягивании поставок ПВО. Он не стал называть конкретные страны, но отметил, что речь не идет о Германии.