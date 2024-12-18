В России запустили мобильное приложение для управления гостиничным бизнесом

«Яндекс Путешествия» представили мобильное приложение для отельеров

«Яндекс Путешествия» запустили мобильную версию онлайн-платформы для отельеров и арендодателей — «Я.Путешествия: Экстранет». Приложение позволит предпринимателям заниматься операционными задачами в любое удобное время и оперативно получать уведомления о бронированиях.

Сейчас приложение доступно в бета-версии и включает в себя наиболее востребованные среди предпринимателей функции. Функционал будет постепенно расширяться исходя из потребностей пользователей.

В новом приложении можно заводить тарифы, управлять бронированиями, отслеживать платежные и закрывающие документы. Также партнеры «Яндекс Путешествий» будут получать мгновенные уведомления о новых бронированиях.

«Согласно статистике, чаще всего наши партнеры посещают онлайн-платформу из мобильных браузеров — так происходит более чем в 80 процентов случаев. Это наиболее удобный способ ведения дел для малых и средних предпринимателей, ИП, владельцев недвижимости. Как правило, они в одиночку или с небольшой командой занимаются множеством процессов, связанных с объектом, поэтому управлять бронированиями приходится на ходу», — рассказал руководитель «Яндекс Путешествий» Евгений Абрамзон.

По его словам, работа над приложением велась в ускоренном режиме, и в компании рады, что удалось успеть к новогодним праздникам.

«Это загруженный период для индустрии: на каникулах заметно увеличивается доля спонтанных поездок. Отслеживать новые бронирования с помощью пуш-уведомлений в смартфоне в праздничной суете значительно удобнее», — заключил Абрамзон.

Отмечается, что приложение «Я.Путешествия: Экстранет» уже доступно в App Store и Google Play и вскоре появится в других магазинах приложений. Сейчас его могут использовать отельеры и арендодатели, которые уже зарегистрированы в веб-версии экстранета «Яндекс Путешествий». Для авторизации необходимо ввести логин и пароль. Партнеры, которые еще не работают с экстранетом сервиса, могут пройти регистрацию на сайте платформы. После модерации они получат доступ как к веб-версии, так и к приложению.

