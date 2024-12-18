Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:50, 18 декабря 2024Мир

В Болгарии Дед Мороз предпочел саням штурмовик Су-25

Болгарский Дед Мороз прилетел на штурмовике Су-25 вместо саней
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

Дед Коледа, болгарский аналог Деда Мороза, прилетел на военную авиабазу Безмер на штурмовике Су-25 вместо саней. Об этом сообщает Bulgarian News Agency.

Утверждается, что такой вид транспорта Дед Коледа предпочел из-за отсутствия снега, так как добираться до базы в такую погоду на санях было бы проблематично. Его спутница Снежанка (аналог Снегурочки) также прилетела на штурмовике.

На военном аэродроме Деда Коледу и Снежанку встретили десятки детей.

До этого на Ямале Дед Мороз прилетел поздравить оленеводов с наступающим Новым годом на вертолете Ми-8. В подарок кочевникам и их детям Дед Мороз привез мешок сладостей.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В офисе Зеленского назвали Орбана «гонцом Путина». Так Киев ответил на призыв венгерского премьера к перемирию

      Появились новые данные о пострадавших при столкновении поездов под Мурманском

      «Самая сексуальная в мире хоккеистка» взволновала фанатов видео в микрошортах

      В районе Анапы из-за разлива мазута обнаружили мертвого дельфина

      В Болгарии Дед Мороз предпочел саням штурмовик Су-25

      Число пострадавших при столкновении поездов в Мурманской области выросло

      Главком ВСУ объяснил вторжение в Курскую область отсутствием выбора

      Появился список пострадавших при столкновении двух поездов под Мурманском

      На Западе назвали Зеленского диктатором и высмеяли выборы на Украине

      Отец погибшего бывшего мужа Седоковой ответил на слова певицы о жизни в аду

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше