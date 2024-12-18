В Болгарии Дед Мороз предпочел саням штурмовик Су-25

Болгарский Дед Мороз прилетел на штурмовике Су-25 вместо саней

Дед Коледа, болгарский аналог Деда Мороза, прилетел на военную авиабазу Безмер на штурмовике Су-25 вместо саней. Об этом сообщает Bulgarian News Agency.

Утверждается, что такой вид транспорта Дед Коледа предпочел из-за отсутствия снега, так как добираться до базы в такую погоду на санях было бы проблематично. Его спутница Снежанка (аналог Снегурочки) также прилетела на штурмовике.

На военном аэродроме Деда Коледу и Снежанку встретили десятки детей.

До этого на Ямале Дед Мороз прилетел поздравить оленеводов с наступающим Новым годом на вертолете Ми-8. В подарок кочевникам и их детям Дед Мороз привез мешок сладостей.