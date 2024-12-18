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08:56, 18 декабря 2024Мир

В бундестаге призвали начать переговоры с Россией о поставках газа в Германию

Депутат бундестага Эрнст: нужно начать переговоры с РФ о поставках газа в ФРГ
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Hannibal Hanschke / Reuters

Германия должна начать переговоры с Россией о возобновлении поставок газа в ФРГ по непострадавшей в результате диверсии ветке газопровода «Северный поток-2». Такое мнение выразил депутат бундестага от партии «Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость» (BSW) Клаус Эрнст в своем аккаунте в социальной сети Х.

«Мы должны, наконец, вернуть доступную энергию в Германию (...) Нам нужно начать переговоры с Россией о возобновлении поставках российского природного газа по оставшемуся участку "Северного потока"!», — отметил немецкий депутат.

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