В бундестаге призвали начать переговоры с Россией о поставках газа в Германию

Депутат бундестага Эрнст: нужно начать переговоры с РФ о поставках газа в ФРГ

Германия должна начать переговоры с Россией о возобновлении поставок газа в ФРГ по непострадавшей в результате диверсии ветке газопровода «Северный поток-2». Такое мнение выразил депутат бундестага от партии «Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость» (BSW) Клаус Эрнст в своем аккаунте в социальной сети Х.

«Мы должны, наконец, вернуть доступную энергию в Германию (...) Нам нужно начать переговоры с Россией о возобновлении поставках российского природного газа по оставшемуся участку "Северного потока"!», — отметил немецкий депутат.