В ДНР оценили ситуацию в Курахово для ВСУ

Пушилин заявил, что ситуация в Курахово стала критической для ВСУ

Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) оказались в критической ситуации в Курахово Донецкой народной республики (ДНР). Об этом РИА Новости заявил глава региона Денис Пушилин.

По его словам, за последние дни на кураховском направлении под контроль российских войск перешли несколько населенных пунктов. В самом Курахово единственный путь снабжения ВСУ оказался под постоянным огнем ВС РФ.

Ранее председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил, что ВСУ утратили шанс оставить Курахово без потерь. Он утверждает, за это несет ответственность украинское командование.