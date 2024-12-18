Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
22:32, 18 декабря 2024Бывший СССР

В ДНР оценили ситуацию в Курахово для ВСУ

Пушилин заявил, что ситуация в Курахово стала критической для ВСУ
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) оказались в критической ситуации в Курахово Донецкой народной республики (ДНР). Об этом РИА Новости заявил глава региона Денис Пушилин.

По его словам, за последние дни на кураховском направлении под контроль российских войск перешли несколько населенных пунктов. В самом Курахово единственный путь снабжения ВСУ оказался под постоянным огнем ВС РФ.

Ранее председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил, что ВСУ утратили шанс оставить Курахово без потерь. Он утверждает, за это несет ответственность украинское командование.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В офисе Зеленского назвали Орбана «гонцом Путина». Так Киев ответил на призыв венгерского премьера к перемирию

      Появились подробности о состоянии попавшей в реанимацию четырехкратной чемпионки ОИ

      Роскомнадзор опроверг намерение контролировать попытки обхода блокировок

      В Киевской области раздались взрывы

      В российском городе в доме перемерзла вода из-за планового ремонта в 30-градусные морозы

      Родным погибшей при столкновении поездов под Мурманском выплатят 2,2 миллиона рублей

      В США оценили последствия убийства Кириллова для переговоров

      В Бельгии предупредили Украину о задержке поставок F-16

      Телефонные мошенники с Украины сменили тактику

      В США заявили о способности России закончить конфликт за месяц

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше