В Германии заявили о готовности отправить миротворцев на Украину при одном условии

Питориус: Германия готова отправить миротворцев на Украину с согласия России

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что ФРГ готова отправить своих миротворцев на Украину при одном условии: если на это согласится России, и обе стороны, Киев и Москва, одобрят мандат для миротворческой миссии, в том числе немецкой. Его слова приводит агентство Reuters.

Глава ведомства подчеркнул, что разговоры о присутствии каких-либо войск а Украине преждевременны, поскольку не наблюдается ни переговоров, ни прекращения огня.

«Если будет прекращение огня, то, конечно, западное сообщество, партнеры по НАТО, потенциально ООН и Евросоюз должны будут обсудить, как можно обеспечить такой мир, такое прекращение огня», — сказал Писториус.

Он добавил, что в этом случае Германия, как крупнейшая экономика Европы, сыграет в мирном урегулировании на Украине свою роль.

Ранее газета Politico писала, что президент Украины Владимир Зеленский на следующей неделе встретится в Брюсселе с рядом европейских представителей для обсуждения возможных форматов завершения конфликта и потенциального создания европейской миротворческой миссии на Украине.