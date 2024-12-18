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16:55, 18 декабря 2024Мир

В МИД раскрыли существование специального канала связи между Россией и Великобританией

Посол Келин: между Россией и Великобританией существует спецканал связи
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ

Между Россией и Великобританией до сих пор существует специальный канал связи, однако он практически не используется. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» сообщил российский посол в Лондоне Андрей Келин.

«Аппаратура спецсвязи, которая стоит в офисе премьер-министра Великобритании, работает, этот канал Кремль — Даунинг-стрит тоже есть. Но обсуждать по нему нечего. У нас настолько разные сейчас подходы и позиции, что нечего обсуждать», — рассказал дипломат.

Келин уточнил, что другие каналы связи между Москвой и Лондоном, кроме военного атташата, прерванного по инициативе британской стороны, также по-прежнему существуют.

Ранее ирландский Чей Боуз заявил, что Великобритания использует конфликт на Украине, чтобы реализовать свой план по дестабилизации России.

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