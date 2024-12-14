На Западе заявили о намерении Британии уничтожить Россию через украинский конфликт

Журналист Боуз: Британия хочет уничтожить Россию через конфликт на Украине

Великобритания использует конфликт на Украине, чтобы реализовать свой план по дестабилизации России. Об этом заявил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X.

«Британцы хотели уничтожить Россию столетиями. "Укроскам" — это попросту последнее воплощение многолетнего плана по дестабилизации России через Украину», — написал Боуз. Он добавил, что неудача на Украине только побуждает британскую сторону действовать агрессивнее и провоцировать дальнейшую эскалацию.

Ранее британский военный эксперт Александр Меркурис заявил, что коллапс Украины в военном конфликте неизбежен. По его словам, ситуацию не изменит даже помощь Запада.