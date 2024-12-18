В МИД заявили о рисках применения ядерного оружия

Рябков: Запад создает риски и угрозу применения Россией ядерного оружия

Риски, которые страны Запада создают на границах России, могут привести к тому, что на практике встанет вопрос о применении Москвой ядерного оружия. О подобных ядерных угрозах в ходе дискуссии международного клуба «Валдай» заявил замглавы МИД Рябков, сообщает корреспондент «Ленты.ру».

«Речь идет о стремлении НАТО добиться поражения крупнейшей ядерной державы. Каждый может оценить последствия лобового столкновения ядерных государств. Эта агрессивная политика направлена на разрушение безопасности России и создает для нас прямые угрозы на рубежах РФ и Белоруссии. Создаются риски, когда может встать вопрос о применении ядерного оружия», — заявил высокопоставленный дипломат.

Ранее Рябков обратил внимание на то, что ради удержания доминирования на международной арене США готовы провоцировать стратегические риски и играть за «гранью фола».