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00:35, 18 декабря 2024Мир

В Пентагоне ответили на вопрос про дроны цитатой из «Звездных воин»

В Пентагоне ответили на вопрос про дроны цитатой Оби-Вана из «Звездных воин»
Сергей Грехов (Ночной линейный редактор)

Фото: Ali Hashisho / Global Look Press

Официальный представитель Пентагона Патрик Райдер ответил на вопрос про дроны цитатой персонажа Оби-Вана Кеноби из «Звездных воин». Об этом сообщает РИА Новости.

«Это не те дроиды… дроны, которых вы ищете», — сказал он на брифинге. Представитель добавил, что в США зарегистрировано более миллиона частных беспилотников, которые применяются в разных целях.

Ранее CNN сообщил, что Таинственные дроны, похожие на НЛО, вызвали «беспокойство и замешательство» в ряде штатов США. Неопознанные объекты были замечены над жилыми кварталами, закрытыми для посетителей зонами и объектами критической инфраструктуры. Местные жители забеспокоились из-за таинственных дронов и потребовали у властей больше информации о ситуации, отмечает телеканал.

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