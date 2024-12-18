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00:00, 18 декабря 2024Россия

В Роспотребнадзоре рассказали о ситуации с вызывающей дрожь болезнью из Африки

Роспотребнадзор взял на контроль сообщения о вызывающей дрожь болезни из Уганды
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: James Akena / Reuters

Роспотребнадзор взял на контроль сообщения о фиксируемой в Уганде болезни, вызывающей неконтролируемую дрожь. Об этом заявили в пресс-службе федерального органа.

По информации санитарной службы, неизвестное заболевание затронуло около 300 человек, большинство из которых женщины и девочки. О других симптомах, помимо дрожи, не сообщается. На сайтах профильных ведомств Уганды информация о болезни отсутствует.

В Роспотребнадзоре подчеркнули, что находятся в постоянном контакте с Минздравом африканского государства для получения подтверждения вспышки. В санитарной службе заверили, что имеющаяся лабораторная база и квалифицированные специалисты позволяют оперативно выявлять риски и принимать дополнительные меры в случае необходимости. Кроме того, на пунктах пропуска через государственную границу работает автоматизированная информационная система «Периметр», которая помогает обнаруживать граждан с признаками инфекций.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова предупредила о высоком риске перехода птичьего гриппа на людей. По ее словам, сообщения о заражении человека поступают из разных стран практически ежедневно.

ЖЗЛ
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