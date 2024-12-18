В Роспотребнадзоре рассказали о ситуации с вызывающей дрожь болезнью из Африки

Роспотребнадзор взял на контроль сообщения о вызывающей дрожь болезни из Уганды

Роспотребнадзор взял на контроль сообщения о фиксируемой в Уганде болезни, вызывающей неконтролируемую дрожь. Об этом заявили в пресс-службе федерального органа.

По информации санитарной службы, неизвестное заболевание затронуло около 300 человек, большинство из которых женщины и девочки. О других симптомах, помимо дрожи, не сообщается. На сайтах профильных ведомств Уганды информация о болезни отсутствует.

В Роспотребнадзоре подчеркнули, что находятся в постоянном контакте с Минздравом африканского государства для получения подтверждения вспышки. В санитарной службе заверили, что имеющаяся лабораторная база и квалифицированные специалисты позволяют оперативно выявлять риски и принимать дополнительные меры в случае необходимости. Кроме того, на пунктах пропуска через государственную границу работает автоматизированная информационная система «Периметр», которая помогает обнаруживать граждан с признаками инфекций.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова предупредила о высоком риске перехода птичьего гриппа на людей. По ее словам, сообщения о заражении человека поступают из разных стран практически ежедневно.